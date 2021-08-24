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الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب
http://almnatiq.net/?p=1016593
المناطق_وكالات

أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأكد وزير الخارجية الجزائري أن قطع العلاقات مع المغرب لا يعني تضرر مواطني البلدين.

وكان المجلس الأعلى للأمن الجزائري، برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون، عقد اجتماعًا استثنائيًا؛ لبحث ما وصفته الرئاسة بالأوضاع العدائية المتواصلة من المغرب، وعقب الاجتماع تمَّ الاعلان عن إعادة تقييم الجزائر لعلاقاتها مع المغرب.

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية، بأن: ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأربعاء 18 أغسطس2021، اجتماعًا استثنائيًا للمجلس الأعلى للأمن، خصَّص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر.

وأضاف البيان: بعد تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، لا سيما ولايتي تيزي وزو وبجاية، أسدى الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و (رشاد) في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعين.

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