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“الصحة العالمية”: 70% من الأمراض المستجدة تأتي من هذا المصدر

“الصحة العالمية”: 70% من الأمراض المستجدة تأتي من هذا المصدر
http://almnatiq.net/?p=1016596
المناطق - واس:

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان نعمة عابد، أن 70% من الأمراض المستجدة مصدرها حيواني وتؤثر على صحة الإنسان والثروة الحيوانية وسلامة الغذاء في إطار الصحة الواحدة.
وأكد عابد في الجلسة الافتتاحية لورشة تحديد الأمراض الحيوانية المنشأ ذات الأولوية ضمن الصحة الوحدة بالخرطوم اليوم، أن الورشة تهدف إلى تحديد ما بين 6 إلى 7 من الأمراض المشتركة ذات الأولوية من بين القائمة التي تحوي 41 مرضا بوصفها الأكثر تأثيرا على صحة الإنسان والحيوان ومن ثم وضع خطط عمل للسيطرة عليها.
وأشار عابد إلى أن حضور المانحين دليل على نجاح الورشة التي أعد لها منذ 6 أشهر، منوها إلى أن أهمية الورشة في التنسيق بين الصحة والزراعة والمنظمات والأكاديميين.
من جانبها أكدت وكيلة وزارة الصحة السودانية يسرا محمد عثمان في الجلسة الافتتاحية، أهمية الورشة لتحديد قائمة بأهم الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وذات الأولوية لجهة أنها الأكثر تأثيرا على صحة الإنسان والثروة الحيوانية معلنة التزام وزارتها بمخرجات الورشة.
من جهتها قالت وكيلة الزراعة والثروة الحيوانية السودانية آمال الماحي، إن خطورة الأمراض المشتركة تكمن في سرعة انتشارها، وأحيانا تكون قاتلة في حال عدم معالجتها في الوقت المناسب مما يستوجب تطبيق الإجراءات الوقائية والمكافحة وتطبيق شروط الصحة العامة والتعامل مع مخلفات الحيوانية والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وإجراء المسوحات.

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