فنانة تشكيلية بالباحة تبدع في رسم هوية اليوم الوطني 91

المناطق - الباحة:

في إطار استعدادات المملكة لاحتفالات اليوم الوطني الـ91 والذي تنطلق فعالياته في 23 من سبتمبر القادم تحت شعار (هي لنا دار)، شاركت الفنانة التشكيلية أسماء الزهراني بلوحة خاصة عن هوية اليوم الوطني بمعرض عروس الباحة.



وقامت الفنانة التشكيلية برسم شعار اليوم الوطني مباشرة أمام الجمهور، وتعتبر أول فنانه سعوديه ترسم شعار هي لنا دار، حيث جسّدت من خلال لوحتها الفنية، معاني الولاء والإخلاص للوطن وذلك تزامناً مع إطلاق هوية اليوم الوطني الـ91.



كما أكدت الفنانة الزهراني أنها تستعد للمشاركة بالاحتفاء باليوم الوطني الـ 91.