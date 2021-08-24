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صور.. توقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع الجانب الروسي

صور.. توقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع الجانب الروسي
http://almnatiq.net/?p=1016605
المناطق - الرياض:

وقّعت كل من المملكة وروسيا، أمس الاثنين، اتفاقية للتعاون بالمجال العسكري، وذلك في إطار سعي الحكومتين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومثّل المملكة نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، فيما مثل روسيا نائب وزير الدفاع الفريق أول أليكساندر فومين، كما حضر مراسم التوقيع وزير الدفاع الروسي شويجر سيرجي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بوزارة الدفاع بالمملكة.

والتقى الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع الروسي، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما التقى رئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي كيريل ديميتريف، فيما التقى اليوم رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوجايف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجاندانوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، وذلك في إطار زيارته الرسمية لروسيا للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي “آرمي- 2021”.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون العسكري والدفاعي، إلى جانب بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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