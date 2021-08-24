احدث الأخبار

قبيل بدء الدراسة.. “نظام نور” يمنع نقل الطلاب والطالبات
أبرز المواد
 “طالبان”: لن نسمح بأي عمليات إجلاء بعد 31 أغسطس
أبرز المواد
 مقتل سعودي في حـادِث مروري بالكويت
أبرز المواد
 “التجارة” تستدعي 158 سيارة “بنتلي” لخلل في المقعد الأمامي
أبرز المواد
 ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه إلى 34.6 مليون
أبرز المواد
 “التعليم”: اعتماد الأدلة والنماذج التشغيلية لبداية العام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 صور.. توقيع اتفاقية للتعاون العسكري مع الجانب الروسي
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تدعو جميع الأطراف في أفغانستان إلى ضبط النفس
أبرز المواد
 فنانة تشكيلية بالباحة تبدع في رسم هوية اليوم الوطني 91
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: 70% من الأمراض المستجدة تأتي من هذا المصدر
أبرز المواد
 الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب
أبرز المواد
 مدير صحة تبوك يستقبل مدراء المستشفيات والصحة النفسية والتواصل الداخلي بالوزارة
أبرز المواد
قبيل بدء الدراسة.. “نظام نور” يمنع نقل الطلاب والطالبات

قبيل بدء الدراسة.. “نظام نور” يمنع نقل الطلاب والطالبات

أبرز المواد
“طالبان”: لن نسمح بأي عمليات إجلاء بعد 31 أغسطس

“طالبان”: لن نسمح بأي عمليات إجلاء بعد 31 أغسطس

أبرز المواد
مقتل سعودي في حـادِث مروري بالكويت

مقتل سعودي في حـادِث مروري بالكويت

أبرز المواد
“التجارة” تستدعي 158 سيارة “بنتلي” لخلل في المقعد الأمامي

“التجارة” تستدعي 158 سيارة “بنتلي” لخلل في المقعد الأمامي

أبرز المواد

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه إلى 34.6 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاه إلى 34.6 مليون
http://almnatiq.net/?p=1016617
المناطق - الرياض:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 34,686,940 جرعة، منها 21.5 مليون جرعة أولى، و13 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.57 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 381 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

روابط ذات صلة

قبيل بدء الدراسة.. “نظام نور” يمنع نقل الطلاب والطالبات

قبيل بدء الدراسة.. “نظام نور” يمنع نقل الطلاب والطالبات
“طالبان”: لن نسمح بأي عمليات إجلاء بعد 31 أغسطس

“طالبان”: لن نسمح بأي عمليات إجلاء بعد 31 أغسطس
مقتل سعودي في حـادِث مروري بالكويت

مقتل سعودي في حـادِث مروري بالكويت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*