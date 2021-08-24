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“طالبان”: لن نسمح بأي عمليات إجلاء بعد 31 أغسطس

“طالبان”: لن نسمح بأي عمليات إجلاء بعد 31 أغسطس
http://almnatiq.net/?p=1016625
المناطق - وكالات:

أعلنت حركة طالبان، اليوم (الثلاثاء)، رفضها لأي تمديد لبقاء القوات الأمريكية في البلاد، وعدم السماح بأي عمليات إجلاء بعد 31 من أغسطس، مبينة أنه سيتم تقديم ضمانات للسفارات والقنصليات في أفغانستان.

وأعرب المتحدث باسم الحركة، محمد نعيم، عن رفضه لمغادرة الأفغان، مؤكدًا أن الأجانب فقط سيغادرون كابول، وأنه لا مخاطر على أي أحد في أفغانستان.

وأضاف أنه على المترجمين الأفغان عدم اللجوء إلى الولايات المتحدة، مناشدًا المنظمات والوكالات العاملة البقاء في أفغانستان.

وأشار إلى أن الحركة تواجه مشكلة صغيرة في وادي بنجشير، داعيًا المقاتلين هناك إلى تسليم أسلحتهم.

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