“النيابة” تستعرض إجراءات التحقيق مع المتهم لأول مرة

المناطق - الرياض:

استعرضت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، الإجراءات التي يجب أن تُتخذ من قبل المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق.

وأوضحت أن محضر التحقيق يُفتتح ببيان اسم المحقق ووظيفته واسم الكاتب والمترجم – إن وُجد – وكذلك كل من حضر من أطراف القضية، بالإضافة إلى توثيق مكان تحرير المحضر ويومه وتاريخه والتهمة المنسوبة إليه.

وأضافت أنه يجب تدوين إجابة المتهم كما نطق بها، مشددة على توثيق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة.

وأشارت إلى أنه يمكن للمحقق أن يواجه المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود، ثم يوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، لافتة إلى أنه إذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه.