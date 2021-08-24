رسمياً.. “أبها” يوقع عقداً احترافياً مع “القيد”

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المناطق - عسير:

أعلن نادي أبها تعاقده مع اللاعب حسن القيد قادمًا من صفوف الشباب.

وأشار نادي أبها، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الثلاثاء)، إلى أن تعاقده مع حسن القيد لمدة 3 مواسم.

وقد جرت مراسم التوقيع بحضور المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي أبها، تركي المشعان.

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