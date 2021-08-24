رسمياً.. “أبها” يوقع عقداً احترافياً مع “القيد”

أعلن نادي أبها تعاقده مع اللاعب حسن القيد قادمًا من صفوف الشباب.
وأشار نادي أبها، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الثلاثاء)، إلى أن تعاقده مع حسن القيد لمدة 3 مواسم.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي أبها، تركي المشعان.
أعلن نادي أبها تعاقده مع اللاعب حسن القيد قادمًا من صفوف الشباب.
وأشار نادي أبها، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الثلاثاء)، إلى أن تعاقده مع حسن القيد لمدة 3 مواسم.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي أبها، تركي المشعان.
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