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مواطن يعاني من اختلالات نفسية يختفي في ظروف غامضة بجدة

مواطن يعاني من اختلالات نفسية يختفي في ظروف غامضة بجدة
http://almnatiq.net/?p=1016651
المناطق - جدة:

وجّهت أسرة المواطن المفقود عوض حميدان السفري، البالغ من العمر 69 عامًا، نداء استغاثة للجهات المعنية تطالب فيه بتكثيف عمليات البحث عنه.

وأوضحت ابنة السفري، أن والدها غادر في الساعة الثالثة عصرًا من يوم (الخميس) الماضي مقر سكنه في حي الجامعة جنوب جدة، واختفى وسط ظروف غامضة.

وأضافت أنهم يواصلون، بمساعدة الجهات الأمنية في منطقة جدة، البحث عنه، بعدما غادر المنزل دون العثور له على أثر حتى الآن.

وبينت ابنته أن والدها كان يرتدي ثوبًا رصاصياً مقلماً أثناء خروجه، وأنه يعاني اعتلالات نفسية، مبينةً أن عددا من سكان الحي شاهدوه وهو يسير بالقرب من الخط العام يوم اختفائه.

وأضافت أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية، ولا يزال البحث جاريًا عنه، مناشده الجميع مساعدتهم في عملية البحث عنه، ودعت من يتوصل إليه أو إلى أي معلومة قد تدلّ على مكانه، للتواصل معهم على الأرقام: ( 0546031251 – 0547662949 – 0558509412 ) أو تبليغ أقرب مركز شرطة.

وفقًا لموقع أخبار 24

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