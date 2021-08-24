فوائد مذهلة قد تجهلها للفازلين

المناطق - وكالات:

ظهر الفازلين في الأسواق منذ ما يقرب من 150 عامًا، ولا يزال العلاج المفضل لدى أطباء الأمراض الجلدية، كما أنه جيد لعلاج الجروح لأنها تحتاج إلى ترطيب لتلتئم.

ويفيد الفازلين في علاج الحالات الصحية التي تتطلب ترطيبا دهنيا، مثل الجروح والخدوش الحديثة، كما يقلل من احتمالات الإصابة بالعدوى، إضافة إلى أنه لن يسبب التهاباً على الموضع المعالَج.

نستعرض هنا استخدامات الفازلين والأمراض التي يكون فيها علاجاً ناجحاً لها.

1- الإكزيما والصدفية : قد تواجه بشرتك صعوبة في الاحتفاظ بالماء وتتشقق فتهاجمها البكتيريا، ويعد الفازلين مساعداً للبشرة، مع الأدوية، في تخفيف الالتهاب، كما يساعد في تقليل الحكة والخدش، في أمراض مثل الإكزيما والصدفية، ويفضل استخدامه على البشرة الرطبة.

2- التهاب جلد الأطفال : يمكن للفازلين أن يخفف من حكة الجلد عند الأطفال حديثي الولادة والرضع، وإذا كانت الإكزيما منتشرة في العائلة فقد يكون الفازلين هو الأرخص لعلاج الأطفال، ويمكن استخدام الفازلين على بشرة الطفل بعد حوالي 3 أسابيع من ولادته.

3- قمل الرأس والبثور : يعتبر الفازلين علاجًا منزليًا للقمل، مثل المايونيز، وتظهر الأبحاث قدرته على قتل القمل البالغ، لكنه لا يقضي على البيض، ما يعني أنها ليست طريقة جيدة، ويعالج الفازلين أيضاً إصابات البثور، ويساهم في التئامها.

4- الطفح الجلدي من الحفاضات : يحمي الفازلين البشرة من فضلات الطفل، بإضافته للحفاضات، كما يتميز بأنه بدون روائح أو مواد حافظة، وهو جيد كذلك لأقدام الأطفال وأيدي الوالدين، ولا يوجد دليل على أن كريمات علاج التهاب الحفاض المكلفة أفضل من الفازلين.

5- البواسير : قد يساعد الفازلين على الشعور بالتحسن إذا كنت تعاني من الالتهاب، ويمكنك إضافة طبقة من الفازلين داخل منطقة الشرج لحماية البشرة الحساسة، وقد تقل الحكة والألم أيضًا.

6- مرطب للعين : وضع طبقة من الفازلين يمنح الجفون بعض الرطوبة الإضافية، لكن بدون إدخال الفازلين للعينين، كما أنه يحمي البشرة من الرياح والبرد، فقط ضع طبقة رقيقة على المنطقة المعرضة للهواء، وخاصة الأنف لتجنب سيلانه.

7- مرطب للأظافر : يمكن للفازلين أن يرطب جميع أجزاء اليدين، فإذا كانت أظافرك ضعيفة، فقد يساعدها الفازلين على ملء وتنعيم بعض النتوءات والبقع الخشنة، كما يمكن استخدامه في عمليات تجميل الأظافر.

8- حالات عدم استعماله : يعتقد خبراء أنه لا ينبغي استخدام الفازلين أثناء العلاج بالأكسجين لاحتمال ضئيل في أن يتسبب باندلاع حريق، كما يجب على البعض تجنب استخدامه إذا كان يعاني من تحسس من المرطبات الزيتية في الأنف، وهناك أمر نادر الحدوث، وهو أن يؤذي الفازلين الرئتين.

9- خيارات بديلة : يُصنع الفازلين من الوقود الأحفوري، فإذا كنت ترغب في اختيار طبيعي، جرب زبدة الشيا النقية أو زبدة الكاكاو أو زيت جوز الهند المعصور على البارد، فستحافظ جميعها على رطوبة بشرتك.