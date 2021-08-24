تحصين 83% من منسوبي جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام

المناطق - الدمام:

كشف رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المكلف الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي بأن الجامعة ستصل الى نسبة التحصين الكاملة مع بداية العام الدراسي الأسبوع القادم حيث وصلنا الان الى نسبة 83 بالمائة وهذه النسبة سوف ترتفع مع بداية العام الدراسي بشكل كامل .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور العتيبي إلى مركز اللقاحات التابع للجامعة في المدينة الطبية الاكاديمية امس بحضور مستشار رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فهد المهنا ووكيل الجامعة الدكتور صالح الراشد ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الحربي ورئيس المركز الدكتور شاهر الشهري وعميد القبول والتسجيل و عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات د.خالد العيسى و ميسر العتيق رئيسة قسم التمريض بمركز لقاحات كورونا ومدير عام العلاقات العامة والاعلام م. طفيل اليوسف .

وقدم الدكتور غازي العتيبي شكره وتقديره وعظيم امتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الدولة حفاظاً على صحة المواطن والمقيم في ظل هذه الجائحة، ومنها توفير لقاح كورونا مجانًا للمواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد، مما مكن الجامعة من الوصول إلى نسبة تحصين عالية لمنسوبيها مثمناً متابعة وحرص صاحب السمو الملكي أَمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان – حفظهما الله – وتوجيههم بتوفير كل ما يلزم للحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الجامعة وزوارها.

وأضاف بأننا كما نقدر عالياً التوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة من قبل معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ ، ومعالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار ، لجميع الاجراءات التي تقوم بها الجامعة لضمان عودة آمنه للدراسة حضورياً، ودعم معاليه اللامحدود للجامعة .

وأوضح الدكتور العتيبي بأن مركز اللقاحات في الجامعة يقدم 1500 جرعة تطعيم يومياً وأن المركز مفتوح يومياً طوال أيام الأسبوع لخدمة منسوبي الجامعة والتعليم العام والمواطنين والمقيمين حيث ان نظام المواعيد يمنح أولوية في تحديد موعد لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والموظفين في نفس اليوم أو اليوم التالي بأقصى حد حيث بلغت نسبة تحصين منسوبي الجامعة بجرعتين حتى الآن 83% والنسبة متزايدة تصاعدياً بشكل يومي.

وشدد الدكتور العتيبي على أهمية التحصين بجرعتين وانه شرطاً اساسياً لدخول مقرات الجامعة ، كما ان الطلاب الغير محصنين بجرعتين لن يسمح لهم بتسجيل المقررات ودخول الجامعة وسوف يعتبر وضعهم الأكاديمي منقطع أو منسحب وأن أعضاء هيئة التدريس الغير محصنين بجرعتين لن يسمح لهم بدخول الجامعة، وسوف يحتسب عدم حضورهم غياب بعذر لا يستحق عنه راتباً فيما سيتم التعامل مع الموظفون الغير محصنين بجرعتين وفقاً للتنظيم المعتمد من وزارة الموارد البشرية.