أسعار النفط تسجّل ارتفاعاً بأكثر من 3% ‏

أسعار النفط تسجّل ارتفاعاً بأكثر من 3% ‏

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أسعار النفط تسجّل ارتفاعاً بأكثر من 3% ‏

أسعار النفط تسجّل ارتفاعاً بأكثر من 3% ‏
http://almnatiq.net/?p=1016667
المناطق - وكالات:

‏ ارتفعت أسعار النفط، أكثر من 3 %، لتواصل بهذا الارتفاع مكاسبها بدعم من توقعات ‏إيجابية للطلب بعد الموافقة الأولى لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية الكاملة على أحد لقاحات كوفيد-19.‏

‏ وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.30 دولاراً، بما يعادل 3.35 %، لتسجّل عند التسوية ‏‏71.05 دولاراً للبرميل.‏
‏ وصعد خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.90 دولاراً، أو 2.89 %، ليبلغ عند ‏التسوية 67.54 دولاراً للبرميل.‏

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