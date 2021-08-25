أسعار النفط تسجّل ارتفاعاً بأكثر من 3% ‏

المناطق - وكالات:

‏ ارتفعت أسعار النفط، أكثر من 3 %، لتواصل بهذا الارتفاع مكاسبها بدعم من توقعات ‏إيجابية للطلب بعد الموافقة الأولى لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية الكاملة على أحد لقاحات كوفيد-19.‏



‏ وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.30 دولاراً، بما يعادل 3.35 %، لتسجّل عند التسوية ‏‏71.05 دولاراً للبرميل.‏

‏ وصعد خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.90 دولاراً، أو 2.89 %، ليبلغ عند ‏التسوية 67.54 دولاراً للبرميل.‏