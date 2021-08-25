ارتفعت أسعار النفط، أكثر من 3 %، لتواصل بهذا الارتفاع مكاسبها بدعم من توقعات إيجابية للطلب بعد الموافقة الأولى لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية الكاملة على أحد لقاحات كوفيد-19.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.30 دولاراً، بما يعادل 3.35 %، لتسجّل عند التسوية 71.05 دولاراً للبرميل.
وصعد خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.90 دولاراً، أو 2.89 %، ليبلغ عند التسوية 67.54 دولاراً للبرميل.
أسعار النفط تسجّل ارتفاعاً بأكثر من 3%
ارتفعت أسعار النفط، أكثر من 3 %، لتواصل بهذا الارتفاع مكاسبها بدعم من توقعات إيجابية للطلب بعد الموافقة الأولى لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية الكاملة على أحد لقاحات كوفيد-19.
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