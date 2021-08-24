محافظ بيشة يعتمد برامج مهرجان صفري بيشة ويتفقد مقر الفعاليات

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وقف محافظ بيشة المكلف والمشرف العام على مهرجان صفري بيشة 2021 سعيد بن ناصر الطلوق على مقر مهرجان صفري بيشة يرافقه أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، حيث تم الوقوف على المخطط التنظيمي للمواقع المخصصة للسوق والفعاليات المصاحبة، وتم تسليم موقع الفعاليات للشركة المنظمة للمهرجان .

ورفع المحافظ الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على رعايته للمهرجان، مؤكدا أن رعاية سموه دعماً كبيراً لتحقيق كل نجاح تجاه هذا المحفل الاقتصادي المهم.

من جهةٍ أخرى اعتمد المحافظ البرنامج الزمني للفعاليات العلمية والثقافية والترفيهية والفنية في مهرجان صفري بيشة 2021، وعددها 34 برنامج، مشيدا بجهود جميع اللجان والجهات المشاركة التي تبذل جهوداً متوالية لتحقيق التطلعات المنشودة، ومشدداً على تطبيق الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع فعاليات ومقر المهرجان.