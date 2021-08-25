بعد السماح باستخدام الجوالات “التعليم” لطلاب المتوسطة والثانوية: لا تستخدموا هواتفكم داخل الفصول حتى لا تتعرضوا للعقوبات

المناطق- الرياض

أعلنت وزارة التعليم اليوم عن السماح لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بإدخال الهواتف الذكية للمدرسة وذلك للتأكد من حالة الوضع الصحي عبر تطبيق توكلنا، ولكنها أكدت على الطلاب والطالبات عدم استخدام هواتفهم الذكية داخل الفصول أو بشكل خاطئ حتى لا يتعرضوا للعقوبات وفقا للتعاميم المنظمة.

وكانت الوزارة قد اعتمدت الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية (الإصدار الأول) للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وذلك بعد اعتماد البروتوكولات والإجراءات الصحية من هيئة الصحة العامة “وقاية” يوم الجمعة الماضي 12/ 1/ 1443هـ.