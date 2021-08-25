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الأمم المتحدة : ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا

الأمم المتحدة : ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا

دولي

الأمم المتحدة : ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا

الأمم المتحدة : ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا
http://almnatiq.net/?p=1016679
المناطق - وكالات

أكّد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفثيس، ارتفاع ‏العمليات الإنسانية والمساعدات عبر الحدود، مع مواصلة الأمم المتحدة إحراز تقدم مع الشركاء لزيادة ‏المساعدة عبر الخطوط.
وأشار غريفيثس، في إحاطته أمام مجلس الأمن خلال جلسته المنعقدة لبحث آخر التطورات ‏الإنسانية في سوريا، إلى أن الأعمال العدائية المستمرة في سوريا والأزمة الاقتصادية ونقص المياه، ‏وجائحة كوفيد-19 تدفع بالاحتياجات الإنسانية لملايين الأشخاص الضعفاء، مضيفاً أنه بعد 10 سنوات من النزاع، لا يزال المدنيون في جميع أنحاء سوريا يتحملون مصاعب خطيرة ‏استمرت لفترة طويلة.‏
ولفت الانتباه إلى أن التصاعد في الغارات الجوية والقصف في شمال غرب البلاد تسبب بمقتل 53 ‏مدنياً في يونيو ويوليو، وتدمير البنية التحتية، ونزوح أكثر من 20,000 شخص، مفيداً أن هذه أكبر ‏عملية نزوح منذ وقف إطلاق النار المعلن عنه في مارس 2020، داعياً إلى إحراز مزيد من التقدم، لتوسيع الاستجابة الشاملة مع استمرار نمو ‏الاحتياجات الإنسانية .
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