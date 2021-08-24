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ريال مدريد يقدم عرضا مقابل 160 مليون يورو للتعاقد مع مبابي

ريال مدريد يقدم عرضا مقابل 160 مليون يورو للتعاقد مع مبابي

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ريال مدريد يقدم عرضا مقابل 160 مليون يورو للتعاقد مع مبابي

ريال مدريد يقدم عرضا مقابل 160 مليون يورو للتعاقد مع مبابي
http://almnatiq.net/?p=1016683
المناطق - وكالات

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن ريال مدريد قدم عرضا بقيمة 160 مليون يورو (188.11 مليون دولار) لباريس سان جيرمان للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الناديين على الأمر.

وأضافت ليكيب أن موقف سان جيرمان لم يتغير، حيث يسعى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للاحتفاظ بمهاجمه البالغ عمره 22 عاما حتى نهاية عقده في يونيو العام المقبل.

وقالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن النادي الإسباني قدم عرضه يوم الأحد الماضي.

وسيسمح بيع مبابي، الفائز بكأس العالم مع فرنسا في 2018، لباريس سان جيرمان بتعويض بعض تكاليف التعاقد مع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين والفائز بالكرة الذهبية ست مرات من برشلونة في وقت سابق الشهر الحالي.

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