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ليفربول يواصل “الخطة السحرية”.. ويجدد لخامس نجم

ليفربول يواصل “الخطة السحرية”.. ويجدد لخامس نجم
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المناطق - وكالات

واصل ليفربول الإنجليزي تجديد عقود لاعبيه البارزين في صفوفه لينضم ظهيره الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون إلى 4 لاعبين قاموا بالمثل في الأسابيع الأخيرة.

وأعلن ليفربول تجديد عقد روبرتسون لأمد طويل ليصبح خامس لاعب يقوم بذلك في الأسابيع الأخيرة، بعد الثنائي البرازيلي فابينيو والحارس أليسون وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك والظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد.

وكان روبرتسون ركيزة أساسية في صفوف ليفربول وساهم بشكل كبير في إحراز ليفربول دوري أبطال أوروبا في صفوفه عام 2019 ثم تبعه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020 للمرة الأولى منذ عام 1990.

خاض روبرتسون في صفوف ليفربول 117 مباراة منذ انضمامه من هال سيتي عام 2017 مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني.

وقال روبرتسون: “أريد البقاء في صفوف هذا النادي أطول فترة ممكنة وأنا سعيد جدا لأجلي ولأجل عائلتي بعد تجديد عقدي”.

وأضاف “تأقلمنا سريعا هنا ونعشق النادي وما يحيط به وأنا سعيد لأن المشوار سيستمر”.

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