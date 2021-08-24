احدث الأخبار

شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على أربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية
منطقة مكة المكرمة
 ليفربول يواصل “الخطة السحرية”.. ويجدد لخامس نجم
الرياضة
 ريال مدريد يقدم عرضا مقابل 160 مليون يورو للتعاقد مع مبابي
الرياضة
 المملكة تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع في أفغانستان
محليات
 الأمم المتحدة : ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا
دولي
 النظام الصحى الأمريكى يخسر المليارات بسبب غير الملقحين
دولي
 “التعليم” لطلاب المتوسطة والثانوية: لا تستخدموا هواتفكم داخل الفصول حتى لا تتعرضوا للعقوبات
أبرز المواد
 محافظ بيشة يعتمد برامج مهرجان صفري بيشة ويتفقد مقر الفعاليات
منطقة عسير
 ارتفاع حالات كورونا وتغير المناخ.. دراسة تكشف “مزيجا كارثيا”
دولي
 فوائد مذهلة لـ “الجوز”.. المفتاح لحياة أطول
منوعات
 دراسة: الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
صحة
 “الأسهم الأميركية” تغلق مرتفعة
أبرز المواد
شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على أربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية

شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على أربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية

منطقة مكة المكرمة
ليفربول يواصل “الخطة السحرية”.. ويجدد لخامس نجم

ليفربول يواصل “الخطة السحرية”.. ويجدد لخامس نجم

الرياضة
ريال مدريد يقدم عرضا مقابل 160 مليون يورو للتعاقد مع مبابي

ريال مدريد يقدم عرضا مقابل 160 مليون يورو للتعاقد مع مبابي

الرياضة
المملكة تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع في أفغانستان

المملكة تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع في أفغانستان

محليات

شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على أربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية

شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على أربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية
http://almnatiq.net/?p=1016690
المناطق - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على أربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السودانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة جدة والطائف ومكة المكرمة، تمثلت في سرقة (580) رأسًا من الماشية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

روابط ذات صلة

مواطن يعاني من اختلالات نفسية يختفي في ظروف غامضة بجدة

مواطن يعاني من اختلالات نفسية يختفي في ظروف غامضة بجدة
أمطار على جدة

أمطار على جدة
أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقوداً لمعالجة التشوه البصري وصيانة الشوارع بأكثر من 25 مليون ريال

أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقوداً لمعالجة التشوه البصري وصيانة الشوارع بأكثر من 25 مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*