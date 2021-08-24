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شرطة منطقة الرياض تقبض على مواطن وأربعة مقيمين قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه

شرطة منطقة الرياض تقبض على مواطن وأربعة مقيمين قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه

منطقة الرياض
شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على أربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية

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شرطة منطقة الرياض تقبض على مواطن وأربعة مقيمين قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه

شرطة منطقة الرياض تقبض على مواطن وأربعة مقيمين قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه
http://almnatiq.net/?p=1016692
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله اعتداء مجموعة أشخاص على آخر بالضرب وسرقة هاتفه، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم، وهم مواطن و(4) مقيمين من الجنسية السورية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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