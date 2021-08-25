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محافظ البنك المركزي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

محافظ البنك المركزي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

أبرز المواد
شرطة منطقة الرياض تقبض على مواطن وأربعة مقيمين قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه

شرطة منطقة الرياض تقبض على مواطن وأربعة مقيمين قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه

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محافظ البنك المركزي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

محافظ البنك المركزي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
http://almnatiq.net/?p=1016694
المناطق - واس

رفع معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك باسمه وباسم منسوبي البنك المركزي، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وأوضح المبارك أن هذه الموافقة تأتي ضمن الجهود المستمرة؛ لدعم استدامة واستقرار القطاع المالي، وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين، ودعم الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، حيث ستعزز هذه التعديلات من دور البنك المركزي في حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين.
ويأتي هذا التعديل بعد مقارنة النظام السابق مع أفضل الممارسات في عدد من دول مجموعة العشرين، وغيرها من الدول الرائدة في مجال التأمين، بالإضافة إلى الرجوع إلى المبادئ الرئيسة الصادرة عن الهيئة الدولية لمشرفي التأمين، التي تضع معايير عامة لأعمال الرقابة على التأمين؛ مما سيرفع -بإذن الله- من مستوى الحوكمة ونسبة الالتزام لدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، وبالتالي زيادة إنتاجيتها ومساهمتها في الناتج المحلي.
وأضاف معاليه أن التعديلات التي طرأت على النظام ستدعم البيئة الممكنة لقطاع التأمين بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتقوي من البنى التحتية، وتحفّز الابتكار في المنتجات والخدمات
التأمينية، كما ستتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في القطاع إلى تحسين تجربة العميل، ورفع الوعي التأميني لديهم؛ مما سينعكس إيجابًا على تمكين الأفراد والشركات من إدارة المخاطر.

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