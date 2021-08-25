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السفير الألماني يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

السفير الألماني يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

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السفير الألماني يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

السفير الألماني يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
http://almnatiq.net/?p=1016697
المناطق - واس

زار سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه اليوم ، المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض ويستمر حتى الخامس من سبتمبر المقبل.
وتجول السفير الألماني في المعارض والأجنحة المصاحبة للمزاد، واستمع لشرح مفصل عن أنواع الصقور والأغذية التي تقدم لها، كما زار جناحي مزرعتي “نيوكلاس” و”فرانك” الألمانية ، وتابع الليلة العاشرة من المزاد والتي شهدت بيع ثلاثة صقور بقيمة 122 ألف ريال، مثمنا الجهود التي يبذلها نادي الصقور السعودي في تنظيم المزاد، وإدارة عمليات البيع، والمساهمة في الحفاظ على هذا الإرث العريق.

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