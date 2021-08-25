احدث الأخبار

الهند إصابات كورونا اليومية تعاود الارتفاع إلى 37.5 ألف بعد تراجع ملحوظ أمس
أبرز المواد
 كفى و “الرياضة” توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات السموم
محليات
 مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تتجاوز المليوني ريال في الليلة العاشرة
محليات
 ميناء ضبا.. رافد من روافد التنمية في منطقة تبوك
منطقة تبوك
 بشاطئ “بيور” ومهارات استعراضية .. مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي “صيف السعودية”
منطقة مكة المكرمة
 دراسة تكشف آثارا مدمرة لبطء التطعيم ضد كورونا على الاقتصاد
أبرز المواد
 بايدن يتحدث عن مخاطر بأفغانستان.. ويكشف تفاصيل خطة الانسحاب
أبرز المواد
 المغرب يصدر بيانا حول قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية
أبرز المواد
 السفير الألماني يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
محليات
 محافظ البنك المركزي يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض تقبض على مواطن وأربعة مقيمين قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه
منطقة الرياض
 شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على أربعة مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية
منطقة مكة المكرمة
الهند إصابات كورونا اليومية تعاود الارتفاع إلى 37.5 ألف بعد تراجع ملحوظ أمس

الهند إصابات كورونا اليومية تعاود الارتفاع إلى 37.5 ألف بعد تراجع ملحوظ أمس

أبرز المواد
كفى و “الرياضة” توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات السموم

كفى و “الرياضة” توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات السموم

محليات
مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تتجاوز المليوني ريال في الليلة العاشرة

مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تتجاوز المليوني ريال في الليلة العاشرة

محليات
ميناء ضبا.. رافد من روافد التنمية في منطقة تبوك

ميناء ضبا.. رافد من روافد التنمية في منطقة تبوك

منطقة تبوك

بايدن يتحدث عن مخاطر بأفغانستان.. ويكشف تفاصيل خطة الانسحاب

بايدن يتحدث عن مخاطر بأفغانستان.. ويكشف تفاصيل خطة الانسحاب
http://almnatiq.net/?p=1016703
المناطق - وكالات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تسرع الخطى لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، لكنها تركت المجال مفتوحا لتمديد ذلك الموعد، موضحا أن بلوغ الهدف يعتمد على تعاون حكام أفغانستان الجدد المنتمين لحركة طالبان.

وقالت حركة طالبان في وقت سابق إنه يتعين الانتهاء من جميع عمليات إجلاء الأجانب من البلاد بحلول 31 أغسطس، وطلبت من واشنطن التوقف عن حث الأفغان من أصحاب المهارات العالية على مغادرة البلاد.

وفي تصريحات في البيت الأبيض، قال بايدن إن الولايات المتحدة تسرع الخطى للوفاء بذلك الموعد مع تصاعد المخاوف من احتمالات وقوع هجمات إرهابية.

وأضاف بايدن: “كلما استطعنا الانتهاء مبكرا كان ذلك أفضل.. كل يوم من العمليات يجلب مخاطر إضافية لقواتنا”، حسبما نقلت “رويترز”.

وأوضح بايدن أنه طلب من وزارة الدفاع الأميركية ووزارة الخارجية إعداد خطط طارئة للتعامل مع تجاوز موعد الحادي والثلاثين من أغسطس إذا ثبت ضرورة ذلك.

وبيّن الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي والذي تتعرض إدارته لانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع الانسحاب إن القوات الأميركية ساعدت في إجلاء 70700 شخص منذ 14 أغسطس.

ولفت بايدن إلى أن إدارته تعمل على إعادة بناء نظام للتعامل مع اللاجئين والذي “دمره عمدا” سلفه الجمهوري دونالد ترامب.

وأشار إلى أنه “يجب علينا جميعا أن نعمل معا لإعادة توطين آلاف الأفغان المؤهلين في نهاية المطاف للحصول على وضع لاجئ. وستقوم الولايات المتحدة بدورها”.

مخاوف أمنية

وأفاد مسؤولان أميركيان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن هناك مخاوف متزايدة من تنفيذ تنظيم داعش تفجيرات انتحارية عند المطار الذي يعج بالأفغان والأجانب المتلهفين للمغادرة خشية تعرضهم لعمليات انتقامية.

وذكر أحد المسؤولين أن المسألة لم تعد تتعلق بما إذا كان المتشددون سيهاجمون ولكن متى سيهاجمون، وإن الأولوية هي الخروج قبل حدوث ذلك.
التزام مجموعة السبع إزاء أفغانستان

في غضون ذلك، عقد قادة دول مجموعة السبع الكبرى، وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، اجتماعا عبر الإنترنت لبحث كيفية استكمال الانسحاب الفوضوي والتعامل مع طالبان بعد انتزاعها السلطة.

وقالوا إنهم سيظلون ملتزمين إزاء أفغانستان وسيدعمون الأمم المتحدة في تنسيق المساعدات الإنسانية الفورية في المنطقة التي تواجه تدفقا جديدا للاجئين.

وتحدثت في الاجتماع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حيث قالت إن المحادثات لم تتمخض عن “مواعيد جديدة” لانتهاء مهمة الإجلاء، على الرغم من وجود مناقشات مكثفة بشأن ما إذا كان يمكن استخدام مطار يديره مدنيون في كال بعد 31 أغسطس.

ومن جانبه وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مجموعة السبع أقرت خطة للتعامل مع حركة طالبان شرطها الأول أن تسمح الحركة المسلحة بالمرور الآمن للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد حتى بعد 31 أغسطس.

روابط ذات صلة

الهند إصابات كورونا اليومية تعاود الارتفاع إلى 37.5 ألف بعد تراجع ملحوظ أمس

الهند إصابات كورونا اليومية تعاود الارتفاع إلى 37.5 ألف بعد تراجع ملحوظ أمس
دراسة تكشف آثارا مدمرة لبطء التطعيم ضد كورونا على الاقتصاد

دراسة تكشف آثارا مدمرة لبطء التطعيم ضد كورونا على الاقتصاد
المغرب يصدر بيانا حول قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية

المغرب يصدر بيانا حول قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*