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” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

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” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=1016735
المناطق - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، و شبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات الحرث، و الدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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