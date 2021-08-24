” الأرصاد ” تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

المناطق - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، و شبه انعدام في الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات الحرث، و الدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.