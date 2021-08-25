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“المرور”: غرامة مخالفة تجاوز السرعة تصل إلى 2000 ريال.. حسب السرعة المحددة على الطرق

“المرور”: غرامة مخالفة تجاوز السرعة تصل إلى 2000 ريال.. حسب السرعة المحددة على الطرق
http://almnatiq.net/?p=1016753

نص نظام المرور على أن غرامة مخالفة تجاوز السرعة لقائدي المركبات تبدأ من 150 ريالاً وتصل إلى 2000 ريال، وذلك وفقا للسرعة المحددة على الطريق

وأفاد النظام بأنه إذا كانت السرعة المحددة على الطريق (120 كلم/ساعة فأقل) تكون قيمة المخالفات كالتالي: التجاوز بأكثر من 10-20 كلم/ساعة (الحد الأدنى 150 ريالا، الحد الأعلى 300 ريال)، التجاوز بأكثر من 20-30 كلم/ساعة (الحد الأدنى 300 ريال، الحد الأعلى 500 ريال)، التجاوز بأكثر من 30-40 كلم/ساعة (الحد الأدنى 800 ريال، الحد الأعلى 1000 ريال)، التجاوز بأكثر من 40-50 كلم/ساعة (الحد الأدنى 1200 ريال، الحد الأعلى 1500 ريال)، التجاوز بأكثر من 50 كلم/ساعة (الحد الأدنى 1500 ريال، الحد الأعلى 2000 ريال)

أما إذا كانت السرعة المحددة على الطريق (140 كلم/ساعة) تكون قيمة المخالفات كالتالي: التجاوز بأكثر من 5-10 كلم/ساعة (الحد الأدنى 300 ريال، الحد الأعلى 500 ريال)، التجاوز بأكثر من 10-20 كلم/ساعة (الحد الأدنى 800 ريال، الحد الأعلى 1000 ريال)، التجاوز بأكثر من 20-30 كلم/ساعة (الحد الأدنى 1200 ريال، الحد الأعلى 1500 ريال)، التجاوز بأكثر من 30 كلم/ساعة (الحد الأدنى 1500 ريال، الحد الأعلى 2000)

وبحسب “عكاظ” تنص المادة (73) من نظام المرور على أن المخالفات تسجل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من لجنة أو لجان تشكل من قبل وزير الداخلية، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة

في حين نصت المادة (77) على أنه ودون إخلال بالعقوبات المقررة في حق السائق، فإذا سمح مالك المركبة أو المسؤول عن قيادتها، أو حائزها، لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة، فيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال، ولا تزيد على 2000 ريال، وإذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامنا مع السائق في المسؤولية المادة وفقا لتقدير المحكمة المختصة

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