أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن فُرص استثمارية لإنشاء معامل الخرسانة جنوب مكة

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، عن طرح فُرصٍ استثماريةٍ متُعددةٍ في منافسةٍ عامة بمجال الأنشطة التجارية والصناعية جنوب مكة المكرمة.

وتضمنت الفُرص إنشاء وتشغيل وصيانة معامل الخرسانة والطوب بمخطط ولي العهد للورش والمستودعات جنوب مكة المكرمة، وإنشاء وتشغيل وصيانة منطقةٍ لفرز الإطارات بمردم العكيشية.

واشترطت الأمانة على الراغبين في التنافس إحضار سجلٍ تجاريٍ ساري المفعول بنفس النشاط، وضماناً بنكياً بقيمة 25% – من قيمة السنة الإيجارية الأولى- صالحاً لمدة 90 يوماً من تاريخ فتح المظاريف، إضافةً إلى شروطٍ أُخرى ضِمن كُرّاسة الشروط الخاصة بالمنافسة.

وبيَّنت الأمانة أنه بإمكان الراغبين الاطلاع على تفاصيل الفُرص الاستثمارية وشراء كُرّاسة الشروط والمواصفات من خلال تطبيق (فُرص) على الأجهزة الذكية أو الدخول على الموقع الإلكتروني https://furas.momra.gov.sa/ .