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بعد أيام من المكاسب.. أسعار النفط تنخفض

بعد أيام من المكاسب.. أسعار النفط تنخفض
http://almnatiq.net/?p=1016759
المناطق - وكالات

انخفضت أسعار النفط اليوم، وذلك بعد ارتفاع ملحوظ هذا الأسبوع بفعل تراجع إنتاج المكسيك من الخام ودلائل تفيد بأن الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، احتوت أحدث تفش لفيروس كورونا.

ونزلت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.4 بالمئة إلى 70.80 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.4 بالمئة أيضا إلى 67.26 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين نحو ثمانية بالمئة خلال اليومين السابقين، لتمحو معظم الخسائر التي منيت بها على مدار سبع جلسات.

وصعدت الأسعار إثر انخفاض إمدادات من المكسيك بأكثر من 400 ألف برميل يوميا نتيجة حريق في رصيف نفطي، لكن شركة النفط الحكومية تتوقع استئناف الإنتاج في الثلاثين من الشهر الجاري.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في “أواندا”: “ينبغي أن يظل برنت مدعوما جيدا رغم الضعف اليوم، إذ أن سوق النفط لا تزال تعاني من عجز كبير ولن يتغير هذا الوضع قريبا”.

وقالت مصادر، إن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس 2021، في حين سجلت مخزونات البنزين هبوطا قدره مليون برميل.

وتوقع محللون في السوق تراجعا بـ 2.7 مليون برميل لمخزونات الخام و1.6 مليون برميل لمخزونات البنزين.

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