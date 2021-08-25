وزير الشؤون الإسلامية يرأس اجتماع أعمال الفريق المشترك لرفع كفاءة الإنفاق في الوزارة

المناطق - واس

رأس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة أمس، اجتماع أعمال الفريق المشترك مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان.

وناقش الاجتماع المنهجيات المتبعة في رفع كفاءة التشغيل والصيانة للمساجد وفق أفضل الممارسات والمعايير وعرض عدد من نماذج تقديم خدمات الصيانة والتشغيل.

واستعرض الاجتماع ــ الذي شارك فيه عدد من المسؤولين من الجانبين ــ إنجازات فريق كفاءة الإنفاق بالوزارة والمشكل بالأمر السامي الكريم .