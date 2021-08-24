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الأمير فيصل بن نواف يكرم صحة الجوف لحصولها على النطاق الأخضر والمركز الأول على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء

الأمير فيصل بن نواف يكرم صحة الجوف لحصولها على النطاق الأخضر والمركز الأول على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء

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الأمير فيصل بن نواف يكرم صحة الجوف لحصولها على النطاق الأخضر والمركز الأول على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء

الأمير فيصل بن نواف يكرم صحة الجوف لحصولها على النطاق الأخضر والمركز الأول على مستوى المملكة في مؤشرات الأداء
http://almnatiq.net/?p=1016767
المناطق - واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي وعدداً من قياداتها، تقديراً لجهودهم وجميع منسوبي الصحة وحرصهم على استمرار تميز المنطقة وحصولها على مراكز متقدمة على مستوى المملكة، إثر صدور تقرير المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم والمتضمن تحقيق صحة الجوف النطاق الأخضر والمركز الأول على مستوى مناطق المملكة بمؤشرات الأداء التي تشتمل على جودة وسلامة المرضى، ورضا المستفيدين، والخدمات الصحية، والمؤشرات الإدارية، والمؤشرات الهندسية.
ودعا سموه الجميع لمواصلة الجهود واستثمار دعم القيادة غير المحدود وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من القطاع الصحي بمنطقة الجوف.

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