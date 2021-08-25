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شرطة مكة: القبض على شخص نشر محتوى يتضمن اتهامات وادعاءات مسيئة لأبنائه

شرطة مكة: القبض على شخص نشر محتوى يتضمن اتهامات وادعاءات مسيئة لأبنائه

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شرطة مكة: القبض على شخص نشر محتوى يتضمن اتهامات وادعاءات مسيئة لأبنائه

شرطة مكة: القبض على شخص نشر محتوى يتضمن اتهامات وادعاءات مسيئة لأبنائه
http://almnatiq.net/?p=1016773
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد نشره على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتضمن اتهامات وادعاءات مسيئة لأبنائه.
وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الخامس من العمر، وأن ما نشره ادعاءات كيدية لا أساس لها من الصحة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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