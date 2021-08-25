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تدشين خدمة نقل ذوي الإعاقة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع جمعية سواعد للإعاقة الحركية

تدشين خدمة نقل ذوي الإعاقة بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع جمعية سواعد للإعاقة الحركية
http://almnatiq.net/?p=1016783
الجبيل الصناعية - المناطق

دشن برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل و بالتعاون مع جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية مساء أمس الثلاثاء بمدينة الجبيل الصناعية خدمة النقل الطبي غير الطارئ والتي تستهدف نقل المرضى من ذوي الإعاقة وكبار السن إلى المرافق الصحية التابعة لبرنامج الخدمات الصحية عبر سيارة مجهزة برافعة هيدروليكية، وذلك بدعم من شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع وذلك بحضور مدير مراكز طب الأسرة وإدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل د. عمر الشمري، والمدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية أ. خالد الهاجري .

من جانبه  قال مدير مراكز طب الأسرة وإدارة التدريب والشؤون الاكاديمية بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل د. عمر الشمري ندشن اليوم خدمة انسانية نبيلة وجديدة في مدينة الجبيل الصناعية وذلك بالتعاون مع جمعية سواعد للإعاقة الحركية تحقيقاً لرؤية الهيئة الملكية من خلال تمكين القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي لتحقيق التكامل لبناء وطن طموح يتحقق من خلاله الازدهار لكافة أفراد المجتمع وهو امتداد لمبادرات واتفاقيات مع عدة جهات خيرية معتمدة، اضافة الى ان هذه الخدمة ستسهم في تحسين تجربة المستفيدين وفي تسهيل عملية نقل الاشخاص ذوي الإعاقة ممن لا تستدعي حالتهم الصحية التدخل الطبي أثناء النقل وبطريقة آمنة تناسب احتياجاتهم.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية أ. خالد الهاجري أن تدشين هذه الخدمة يؤكد على الدور الفاعل الذي يقوم به القطاع غير الربحي في مساندة القطاع الحكومي، مشيراً إلى أهمية الشراكة المجتمعية ودورها في تحفيز ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية، وأضاف: أننا في سواعد التزمنا بتقديم خدمات عدة لذوي الاعاقة الحركية، وهذا الالتزام الذي قطعته الجمعية على نفسها مهد الطريق لها للمضي قدماً في مسيرة نجاحها المستمرة منذ تأسيسها، وها نحن اليوم ندشن خدمة نقل الاشخاص ذوي الاعاقة بمدينة الجبيل لتكون بذرة نزرعها في جميع محافظات المنطقة بإذن الله.

كما قدم الهاجري شكره وتقديره لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع على دعمهم الذي سيكون له الأثر الكبير في دعم برامج الجمعية.

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