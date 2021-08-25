أمانة الشرقية تنفذ 1486 جولة رقابية، وتحرر 74 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء 24/أغسطس/2021م 1486 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 74 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

وقالت الأمانة أنها استقبلت أمس عبر مركز البلاغات 940 عدد 18 بلاغات، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.