الأحساء تطلق مزاد تمورها في 1 سبتمبر بقيادة 12 جهازا حكومياُ

الأحساء- المناطق

ينطلق مزاد موسم صرام تمور الأحساء في الأول من سبتمبر القادم بمدينة الملك عبدالله للتمور، وسط استعدادات مبكرة بقيادة تنفيذية 12 جهازاً حكومي “محافظة الأحساء، أمانة الأحساء، غرفة الأحساء، جامعة الملك فيصل، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، المؤسسة العامة للري، وزارة التجارة، مركز أبحاث النخيل والتمور، المركز الوطني للنخيل والتمور، الهيئة العامة للغذاء والدواء، فرع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالأحساء، فرع الهيئة العامة للإحصاء”.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمزاد يوم أمس الثلاثاء 14 أغسطس، كشف أمين الأحساء المهندس عصام الملا، عن تحديد آليات تطويريه في استقبال المزارعين في المزاد، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد، وكذلك التأكيد على تعبئة التمور في العبوات الكرتونية المطابقة لمعايير صحة البيئة تعزيزاً للخطوات التطويرية لموسم الصرام، وتدعيماً لمكانة التمور بالأحساء من حيث الجودة والسعر والتداول.

الخطة التشغيلية

وتحدث المهندس الملا خلال المؤتمر، عن الخطة التشغيلية للمزاد، فقال: يتم استقبال المركبات المحملة بالتمور منذ ساعات الصباح الأولى وسط مدينة الملك عبدالله للتمور، ودخولها إلى مسارات متعددة وفق خطة تفويج تعمل على تقليل فترات الانتظار، ليتم تسجيل المركبات عبر نظام خاص “اسم صاحب المزرعة، موقع المزرعة، نوع التمور، الكميات” ويعطى عليها باركود، وبعدها يتم أخذ عينات عشوائية من كميات التمور المحملة، لتدخل إلى مختبر الجودة، والتأكد من سلامة التمور، وتظهر نتائج الفحص خلال 10 دقائق، في حين يتم تفويج المركبات إلى مسارات “الساحات المخصصة للمزاد” التي تم زيادتها إلى أربع ساحات.

وشدد أمين الأحساء على وجود لجنة الغش التجاري، والتي تقوم بفحص التمور خلال المزاد، وفي حال وجود حالة غش يتم إخراج المركبة من المزاد وعدم السماح لها بمواصلة مراحل البيع، وفي حالة ثبوت عملية الغش بما يزيد عن النسبة التي تقررها اللجنة، يتم مصادرة التمور وبيع الكميات المصادرة “حسب صلاحيتها” على أن يكون ريعها لصالح الجمعيات الخيرية.

كما كشف وجود عدد من الخدمات التطويرية خلال العام، وذلك عبر تخصيص ساحة داخل المزاد، لبيع التمور، إضافة إلى تمكين مكتب خاص بالدلالة بهدف تجويد عمليات الحراج، وتأمين عدد 2 مواقع لبيع أطعمة ومشروبات، كما تم العمل على تهيئة الموقع بكافة الخدمات المساندة.

تمور فرصة استثمارية

وتطلع أمين غرفة الأحساء الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، بأن يضع هذا المزاد في دورته الجديدة علامة فارقة وبصمة متميزة تترجم حرصنا جميعًا لتحويل منتج التمور الأحسائية من منتج زراعي شعبي محلي إلى منتجٍ اقتصادي واستثماري، وثقافي وعالمي مُهم وكبير.

وأضاف في حديثه خلال المؤتمر: “تبدو فرص تسويق التمور الأحسائية محليًا وخارجيًا واعدة جدًا ومواتية كذلك لزيادة انتاج الأحساء من التمور ورفع معدل صادراتها من التمور عن طريق المشاركة في المزادات والفعاليات، والمعارض الدولية، واللقاءات الثنائية وكذلك تعزيز التبادل التجاري والتعاون المعرفي والابتكار في انتاج وصناعة التمور فضلًا عن رفع كفاءة الخدمات وتعزيز سلاسل الإمداد في القطاع تعزيز فرص التجارة الإلكترونية.

ري مزارع واحة الأحساء

وتحدث مساعد رئيس المؤسسة العامة للري المهندس عبدالعزيز الرشود، بأن المؤسسة وضعت في أوليات أهدافها خدمة المزارعين عبر التركيز على برامج الري وايجاد المصادر المائية لحماية الواحة والمحافظة عليها لاستدامة الرقعة الزراعية وتوفير الأمن الغذائي وتوفير مشاريع المياه وكان أخرها وأهمها مشروع جلب المياه المجددة من الخبر بتكلفة تقارب 800 مليون ريال وطاقة استيعابية لنقل قرابة 200 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

هذا موسمها

في حين تحدث نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس عبدالعزيز العتيق، بأن الوزارة أطلقت حملة (هذا موسمها) والتي تهدف إلى دعم وتسويق الإنتاج الزراعي الذي يمثل التحدي الأكبر في القطاع الزراعي مع مراعاة الميزة النسبية لمناطق المملكة وتسليط الضوء على الأنواع المختلفة للمنتجات الزراعية السعودية حيث إن المملكة ولله الحمد حققت الاكتفاء الذاتي في عدد من تلك المنتجات والتي تعمل على تسويقها محليا وعالميا.

ولاقت هذه الحملة تفاعلاً كبيرا منذ انطلاقها عبر هشتاق خاص بها تم إطلاقه بعنوان #جربها_في_موسمها وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ومن هذا المنطلق تتميز الأحساء بميزة نسبية بإنتاج التمور بأنواعها المختلفة والمتميزة حسب ميزاتها النسبية بالأصناف (الإخلاص – الرزيز – الشيشي) لأن موسم صرام التمور بواحة الأحساء يحظى بشعبية كبيرة منذ القدم و يبدأ هذا الموسم مع بداية دخول نجم سهيل وتحت مسمى حملة (هذا موسمها) تم إطلاق موسم صرام التمور 2021

أبحاث النخيل والتمور

في حين أكد بأن مدير مركز النخيل والتمور بالأحساء المهندس خالد الحسيني، أن المركز يعمل بشكل مستدام على دعم المزارعين وتطوير آليات رفع مؤشرات الجودة في الإنتاج النوعي والكمي، مع العمل بشكل مستمر في تقليل معدلات الفائض السنوي من التمور.

واكد بأن المركز عمل على حزمة كبير من الأبحاث المتخصصة في النخيل والتمور، والتي تخدم المزراع الأحسائي، وإعطائهم عدد من الارشادات والمعلومات الدورية وآخر المستجدات المتطورة عبر العديد من البرامج، ومن آواخر تلك الأبحاث نجاح تجربة تلقيح الاغاريض المبكرة في النضج قبل موسم التلقيح وتغطيتها، والتي سوف تخدم المزارع بشكل واسع لتجويد انتاج التمور.