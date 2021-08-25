بلدية النعيرية ترفع أكثر من 12,500 م3 أنقاض ومخلفات ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري خلال أسبوعين

المناطق - النعيرية

رفعت بلدية محافظة النعيرية، خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 12500 م3 من الأنقاض والمخالفات من مختلف أنحاء المحافظة، والتي تأتي استمراراً لجهود البلدية في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة، ومواصلتها في أعمال رفع وإزالة المخلفات والأنقاض وتسوية الأراضي بمداخل المحافظة وأحيائها

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني أن أعمال رفع المخلفات والأنقاض شمل عدد من المواقع منها مداخل المحافظة (الشمالي – الشرقي – الجنوبي) وبالأحياء الداخلية والشوارع الرئيسية للمحافظة، مشيرا إلى استكمال أعمال التسوية لأكتاف الطريق بمدخل المحافظة الجنوبي خلال الفترة الماضية، وصبغ وإعادة طلاء الأرصفة وأكتاف الطريق.

وأكد المهندس الرجباني استمرار البلدية في خطتها لمعالجة التشوهات البصرية بالمحافظة واستكمال أعمال التحسين والتجميل وتكثيف أعمال النظافة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.

ودعا المهندس الرجباني الجميع للتعاون مع البلدية وعدم رمى مخلفات المباني بشكل عشوائي، والإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية من خلال مركز البلاغات 940.