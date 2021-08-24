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أمير القصيم يرعى غدا انطلاقة المؤتمر الدولي للتمور

أمير القصيم يرعى غدا انطلاقة المؤتمر الدولي للتمور

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بمشاركة 45 متحدثا من 15 دولة ..

أمير القصيم يرعى غدا انطلاقة المؤتمر الدولي للتمور

أمير القصيم يرعى غدا انطلاقة المؤتمر الدولي للتمور
http://almnatiq.net/?p=1016798
المناطق / بريدة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غدا الخميس إنطلاقة المؤتمر الدولي للتمور ، وذلك بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة ، ويستمر لمدة يومين ، بمشاركة 45 متحدثاً يمثلون 15 دولة من الخبراء والمتخصصين في الجوانب المرتبطة بالتمور والنخيل  .

ويهدف المؤتمر إلى خلق منصة عالمية لتطوير قطاع النخيل والتمور ، ودعم تبادل الخبرات المعرفية والتجارية بين مصدري ومستوردي التمور ، وإلقاء الضوء على القيم الغذائية المتوارثة والصفات البيولوجية للتمور وأهميتها في تحفيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة .
كما يستعرض المؤتمر الخبرات الاقتصادية والمعرفية بين الدول المشاركة وطرح أفق جديدة لأبحاث التمور الإبداعية في شتى المجالات من أجل تنمية مستدامة لقطاع النخيل والتمور .

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