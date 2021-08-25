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بلدية الخفجي تفتتح عدد من الطرق الرئيسية

بلدية الخفجي تفتتح عدد من الطرق الرئيسية
http://almnatiq.net/?p=1016813
المناطق - الخفقي

كشفت بلدية محافظة الخفجي عن انتهائها من أعمال عدد من الطرق الرئيسية والشريانية بالمحافظة، حيث جرى الانتهاء من أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة وتخطيط الخطوط الأرضية لطريق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بطول 3700 م. ط ودهان الأرصفة بطول 14.800 م.ط، والذي يربط أيضاً بطريق الكويت -الدمام الدولي، كما تم الانتهاء من إنشاء الدوار الفاصل بين الطرق الشريانية للمحافظة طريق الملك سلمان بن عبد العزيز، مع طريق الملك سعود بن عبد العزيز.

كما تم الانتهاء من أعمال طريق الجامعة ودهان الأرصفة بطول 14000م.ط والذي يربط بطريق الكويت –الدمام الدولي، كما تم الانتهاء من التجهيزات النهائية لإطلاق التيار الكهربائي (إنارة الطريق) لخدمة مرتاديه وفق المواصفات الفنية.

وقال رئيس بلدية محافظة الخفجي المكلف المهندس خالد بن نايف الزويمل، بأن افتتاح طريق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سوف يسهم في تسهيل الحركة المرورية بالمحافظة، مشيرا الى أن ذلك يأتي ضمن جهود البلدية لتعزيز معايير جودة الحياة في المحافظة، والتي تستهدف ضمن محاورها توفير أرقى مستويات الطرق.

وأكد بأن بلدية الخفجي تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، معتبراً أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها.

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