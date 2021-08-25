أمير نجران يدشن مشاريع تعليمية بأكثر من 126 مليون ريال

المناطق - واس:

دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم , 71 مشروعاً تعليمياً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 126 مليون ريال.

وبعد أن أزاح سموه الستار التذكاري إيذاناً بافتتاح المشاريع، تجول بالمعرض المصاحب، واطلع على نماذج من فصول الطفولة المبكرة وفصول رياض الأطفال.

وأكد مدير تعليم منطقة نجران فهد بن صالح عقالا أن المشاريع شملت إنشاء عدد من المباني المدرسية، والتأهيل والترميم والصيانة، والتشغيل والنظافة والتكييف، والأمن والسلامة، والطفولة المبكرة الجديدة، والصالات الرياضية.