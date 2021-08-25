احدث الأخبار

المملكة تعبر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين المغرب والجزائر
أبرز المواد
 “الضمان الصحي” يشرع بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الإلزامي
أبرز المواد
 ولي العهد يستقبل وزير خارجية قطر ويتسلم رسالة من الشيخ “تميم”
أبرز المواد
 “الداخلية”تنفذ حُكم القتل قصاصًا بيمني قتَل مواطناً بخنقه بحبل
أبرز المواد
 أمير نجران يدشن مشاريع تعليمية بأكثر من 126 مليون ريال
أبرز المواد
 الأمير جلوي بن عبدالعزيز يستقبل رئيس جامعة نجران السابق
أبرز المواد
 بلدية الخفجي تفتتح عدد من الطرق الرئيسية
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يطلق منصة غرفة الشرقية للاستثمار
الاقتصاد
 أمانة القصيم تعيد تأهيل 75 ألف م2 من طريق الملك عبدالعزيز ببريدة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يرعى غدا انطلاقة المؤتمر الدولي للتمور
منطقة القصيم
 بلدية النعيرية ترفع أكثر من 12,500 م3 أنقاض ومخلفات ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري خلال أسبوعين
المنطقة الشرقية
 الأحساء تطلق مزاد تمورها في 1 سبتمبر بقيادة 12 جهازا حكومياُ
المنطقة الشرقية
المملكة تعبر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين المغرب والجزائر

المملكة تعبر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين المغرب والجزائر

أبرز المواد
“الضمان الصحي” يشرع بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الإلزامي

“الضمان الصحي” يشرع بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الإلزامي

أبرز المواد
ولي العهد يستقبل وزير خارجية قطر ويتسلم رسالة من الشيخ “تميم”

ولي العهد يستقبل وزير خارجية قطر ويتسلم رسالة من الشيخ “تميم”

أبرز المواد
“الداخلية”تنفذ حُكم القتل قصاصًا بيمني قتَل مواطناً بخنقه بحبل

“الداخلية”تنفذ حُكم القتل قصاصًا بيمني قتَل مواطناً بخنقه بحبل

أبرز المواد

أمير نجران يدشن مشاريع تعليمية بأكثر من 126 مليون ريال

أمير نجران يدشن مشاريع تعليمية بأكثر من 126 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1016822
المناطق - واس:

دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم , 71 مشروعاً تعليمياً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 126 مليون ريال.
وبعد أن أزاح سموه الستار التذكاري إيذاناً بافتتاح المشاريع، تجول بالمعرض المصاحب، واطلع على نماذج من فصول الطفولة المبكرة وفصول رياض الأطفال.
وأكد مدير تعليم منطقة نجران فهد بن صالح عقالا أن المشاريع شملت إنشاء عدد من المباني المدرسية، والتأهيل والترميم والصيانة، والتشغيل والنظافة والتكييف، والأمن والسلامة، والطفولة المبكرة الجديدة، والصالات الرياضية.

روابط ذات صلة

المملكة تعبر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين المغرب والجزائر

المملكة تعبر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين المغرب والجزائر
“الضمان الصحي” يشرع بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الإلزامي

“الضمان الصحي” يشرع بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الإلزامي
ولي العهد يستقبل وزير خارجية قطر ويتسلم رسالة من الشيخ “تميم”

ولي العهد يستقبل وزير خارجية قطر ويتسلم رسالة من الشيخ “تميم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*