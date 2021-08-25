“الداخلية”تنفذ حُكم القتل قصاصًا بيمني قتَل مواطناً بخنقه بحبل

المناطق - مكة المكرمة:

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) حُكم القتل قصاصًا في وافد يمني بمحافظة جدة، لقتله مواطناً بخنقه بحبل حتى الموت؛ وسلب مبلغ مالي وتهريب جزء منه إلى خارج البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن محمد سالم أحمد الشراري -يمني الجنسية- أقدم على قتَل أحمد بن سعيد بن محمد العامودي -سعودي الجنسية-؛ وذلك بخنقه بحبل برقبته حتى الموت وقيامه بسلب مبلغ مالي وتهريب جزء منه خارج البلاد بطريقة غير نظامية.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته؛ وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصًا.

وأبانت أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وجرى تنفيذ الحُكم اليوم الأربعاء في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.