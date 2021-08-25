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“الضمان الصحي” يشرع بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الإلزامي

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“الضمان الصحي” يشرع بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الإلزامي

“الضمان الصحي” يشرع بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام بالتأمين الإلزامي
http://almnatiq.net/?p=1016836
المناطق - واس:

شرع مجلس الضمان الصحي التعاوني بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي المقدم من أصحاب العمل أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وأوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمين الطبي للأيتام يؤكد حرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين وظروف كل فئة من المجتمع، مشيراً إلى أن القرار ذا طابع إنساني يعكس أقصى درجات الاهتمام والرعاية لذوي الظروف الخاصة في المملكة.
وبين أن مجلس الضمان الصحي قطع شوطاً كبيراً في إعداد السياسات والإجراءات الخاصة بنظام شمول الأيتام بتأمين أسرهم المحتضنة، لافتاً النظر إلى أن المجلس يعمل مع شركائه وبتوجيه من معالي وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على إعداد وتطبيق النظام الجديد بما في ذلك المتابعة الفنية والطبية وبشكل مستمر للمعنيين بالنظام كافة والعمل على تطويره لحفظ حقوق جميع الأطراف.
وعبر الغامدي عن ثقته بالقطاع الخاص وحرصه على دعم الأيتام ضمن مسؤوليته الاجتماعية، مشيراً إلى أن المجلس يدرس تقديم عروض وحوافز لأصحاب العمل لتذليل الصعوبات أمام قبولهم لطلب شمول المحتضن بتأمين أسرته الحاضنة بحكم أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص ستتحمل تكاليف وثيقة التأمين.
يشار إلى أن مجلس الضمان الصحي التعاوني قد وقع مؤخراً مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن إطار تفعيل المبادرات والشراكة المجتمعية لحصول الأيتام على الخدمات الصحية عن طريق التأمين الطبي.
وتتضمن المذكرة العمل على وضع الإجراءات النظامية لشـمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر الحاضنة المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي أسوة بالمعالين الآخرين من الأسرة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تقديم عروض أو حوافز لأصحاب العمل لتذليل الصعوبات أمام قبولهم لطلب شمول المحتضن بتأمين أسرته الحاضنة.

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