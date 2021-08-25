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المملكة تعبر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين المغرب والجزائر

المملكة تعبر عن أسفها لما آلت إليه تطورات العلاقات بين المغرب والجزائر
http://almnatiq.net/?p=1016839
المناطق - واس:

عبرت وزارة الخارجية عن أسف حكومة المملكة العربية السعودية لما آلت إليه تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

وأعربت عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن، وتدعو الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيهما ، ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، ويعزز العمل العربي المشترك.

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