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“الأسهم السعودية” تغلق مرتفعة عند 11156 نقطة

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المناطق - واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 15.60 نقطة ليقفل عند مستوى 11156.63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 135 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 235 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 87 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات باتك، وبدجت السعودية، والعمران، ومعدنية، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وبحر العرب، وشمس، والزامل للصناعة، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.82% و 4.44%.
فيما كانت أسهم شركات التصنيع، وكيان السعودية، ودار الأركان، وسيرا، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات التصنيع، والراجحي، سابك، وكيان السعودية، وبدجت السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 119.65 نقطة ليقفل عند مستوى 24405.26 نقاط، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 215 ألف سهم تقاسمتها 1167 صفقة.

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