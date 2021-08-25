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أمانة عسير تنظم ورشة لتعريف المقاولين و المطورين العقاريين بالمشهد الحضري

أمانة عسير تنظم ورشة لتعريف المقاولين و المطورين العقاريين بالمشهد الحضري

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أمانة عسير تنظم ورشة لتعريف المقاولين و المطورين العقاريين بالمشهد الحضري

أمانة عسير تنظم ورشة لتعريف المقاولين و المطورين العقاريين بالمشهد الحضري
http://almnatiq.net/?p=1016855
المناطق - عسير:

نظمت أمانة منطقة عسير ورشة عمل لأكثر من 30 مقاولا و مطورًا عقاريًا للتعريف بالمشهد الحضري وأدلة ومعالجة التشوه البصري, بحضور فريق المشهد الحضري بالأمانة والمختصين من الإدارات المعنية.

واستعرض أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي خلال الورشة خطة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية بجميع عناصرها ودور المقاولين و المطورين العقاريين في هذا الجانب.

وناقش المشاركون الأدلة الإرشادية لمعالجات التشوه البصري والدليل الإرشادي للإنارة الصحيحة وطرق استخدامها في تحسين المشهد الحضري و فرش الأرصفة والأمثلة التطبيقية لها.

كما ناقشوا أبرز الطرق الحديثة لمعالجة واجهات المباني بما يكفل تطوير النسق العمراني, واللوحات التجارية والإرشادية والخطوات الفنية الواجب تنفيذها لمواءمة أعمال تحسين المشهد الحضري.

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