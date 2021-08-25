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غرفة الخرج تطرح 1800 فرصة وظيفية للشباب

غرفة الخرج تطرح 1800 فرصة وظيفية للشباب
http://almnatiq.net/?p=1016863
المناطق - واس:

تطرح غرفة الخرج 1800 فرصة وظيفية للشباب السعودي بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص، وذلك خلال ملتقى التوظيف الأول الذي تنظمه الغرفة في مقرها الرئيس بمدينة السيح خلال يومي 7 – 8 سبتمبر القادم.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز فرص التوظيف للشباب، بما يواكب جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص وظيفية مناسبة لطالبي العمل في سوق العمل السعودي، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 .

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