التدريب التقني بعسير يبدأ استقبال منسوبيه بعدد من الإجراءات الاحترازية

المناطق - عسير:

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير والمنشآت التدريبية بالمنطقة مع بداية العام التدريبي الجديد استعداداتها لاستقبال أعضاء هيئة التدريب والمتدربين والمتدربات المحصّنين بعدد من الإجراءات الاحترازية والتنظيمات الخاصة بعودة التدريب في المنشآت التدريبية.

وأكد مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور سليمان الحفظي أن الإدارة العامة والمنشآت التدريبية بمنطقة عسير أنهت جميع إجراءاتها للعودة الآمنة لبدء التدريب الحضوري من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم التأكيد على إبراز تطبيق ” توكلنا ” قبل الدخول للتأكد من التحصين بالجرعتين وتوفير المعقمات الصحية وأجهزة قياس الحرارة على مداخل الكليات والمعاهد والتأكيد على لبس الكمامات داخل الورش التدريبية وفي المكاتب.

وأضاف أنه تم هذا العام تحويل فرعي كليتين إلى كليتين مستقلتين تشمل الكلية التقنية للبنين في محافظة ظهران الجنوب والكلية التقنية للبنين في رجال ألمع، كما تم تسلّم عدد من المشاريع الجديدة بالمنطقة تشمل مشروع كلية السياحة والفندقة بخميس مشيط، والكلية التقنية للبنات ببلقرن، والكلية التقنية للبنات بالنماص، ليصبح لدى التدريب التقني بمنطقة عسير 88 منشأة تدريبية حكومية وأهلية منها 11 كلية للبنين و7 كليات للبنات و3 فروع لكليات البنين و10 معاهد صناعية ثانوية و5 معاهد مهنية بالسجون، إضافة إلى 52 منشأة تدريبية أهلية بالمنطقة .

وبيّن الحفظي خلال تصريحه لوكالة الأنباء السعودية أن كليات ومعاهد المنطقة قبلت خلال الفصل التدريبي الأول أكثر من 4700 متدرب ومتدربة، حيث يبلغ عدد المتدربين في المنشآت التدريبية الحكومية بالمنطقة حوالي 21 ألف متدرب ومتدربة، بينما يوجد في المنشآت التدريبية الأهلية أكثر من 88 ألف متدرب ومتدربة في 71 تخصصا يتيحها التدريب التقني بالمنطقة.