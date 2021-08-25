“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياح نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساء.