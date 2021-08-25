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أمير مكة يهنئ وكيل جامعة الطائف بدخول الجامعة تصنيف شنغهاي

أمير مكة يهنئ وكيل جامعة الطائف بدخول الجامعة تصنيف شنغهاي
http://almnatiq.net/?p=1016872
المناطق - مكة المكرمة:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في الإمارة بجدة اليوم ، وكيل جامعة الطائف للبحث العلمي والدراسات العليا الدكتور خالد السواط، بمناسبة دخول الجامعة للمرة الأولى تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات، محققة بذلك المركز الرابع بين جامعات المملكة.
وهنأ سموه وكيل الجامعة ، مؤكداً أن هذا الإنجاز العلمي يعكس ما وصل إليه جامعات المنطقة من مكانة علمية عالمية، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح.
ويأتي دخول جامعة الطائف للتصنيف الأكاديمي، بعد فحص أكثر من 2000 مؤسسة أكاديمية حول العالم.

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