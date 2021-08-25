أمين الباحة يحث بلدية بلجرشي على معالجة التشوهات البصرية

المناطق - الباحة:

وجه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط المسؤولين والمختصين في بلدية محافظة بلجرشي بسرعة معالجة عناصر التشوه البصري في أحياء وقرى المحافظة وفق الخطة الزمنية المحددة، حيث وقف ميدانياً بمشاركة وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة الدكتور منصور الباهوت ورئيس بلدية المحافظة المهندس عوض القحطاني على الأعمال الميدانية الجاري تنفيذها لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في ارجاء المحافظة.



وقام أمين المنطقة بجولة على أمتداد طريق الملك عبدالعزيز في محافظة بلجرشي مؤكداً على أهمية معالجة الأرصفة المتكسرة وحفر الشوارع ودهان واصلاح الأعمدة وازالة صبيات النيوجرسي وتحرير الأرصفة من المعوقات الواقعة عليها من محولات أو مواد ومعروضات خارج المحلات وسرعة رفع الأنقاض وهياكل السيارات التالفة بالإضافة إلى العمل على تحسين واجهات المباني ولوحات المحلات وازالة الملصقات، كما حث الدكتور السواط البلدية على اشراك المتطوعين والفنانين التشكيليين في أعمال وجهود تحسين المشهد الحضري من خلال تنفيذ أعمال الدهانات والنقوش الجدارية.



وأوضح أمين منطقة الباحة أن جميع بلديات المنطقة تقوم بتنفيذ المستهدفات المطلوب منها تحقيقها في معالجة عناصر التشوه البصري، مضيفاً بأن تطبيق “صور وأرسل” ينقل صوت وملاحظات المواطن والمقيم ويتيح لهما المشاركة الفاعلة في رصد التشوهات البصرية التي يتم جدولة معالجتها عن طريق البلديات بشكل فوري.