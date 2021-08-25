محافظ العارضة يزور جمعية البر ويطلع على منتجات المتدربات في مشروع “تساند”

المناطق - جازان - فضه عطيف:

قام محافظ العارضة الأستاذ إبراهيم الألمعي صباح اليوم بزيارة جمعية البر الخيرية بالعارضة للاطلاع على أعمال ومنتجات المتدربات في مشروع تساند.



وقد زار الالمعي والوفد المرافق له قاعة الأسر المنتجة واطلع على أعمال المتدربات في دورة فن الطهي ودورة المعجنات والحلويات ودورة المشروبات الباردة والساخنة.



واستمع الى شرح المتدربات للأعمال والمنتجات التي قمن بإعدادها في نهاية البرنامج، وقد أشاد محافظ العارضة بما شاهده من منتجات وما سمعه من مشاركات وأفكار.



وقدم شكره للجمعية على ما تقدمه للمجتمع من مبادرات ومشاريع متميزة، كما شكر المتدربات والمدربات والمشرفات على البرنامج متمنياً لهم مزيد من التوفيق والسداد.