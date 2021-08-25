فيديو.. “التعليم”: هذا هو الحل للراغبين بالتسجيل في المقررات الدراسية الجامعية ولم يتلقوا اللقاح

المناطق - الرياض:

أبرز المتحدث الإعلامي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، اليوم (الأربعاء)، الإجراءات المتبعة حيال من لم يتلقّوا اللقاح المضاد لكورونا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار الأحمري، في لقاءٍ مع قناة “الإخبارية”، إلى أن نسب التطعيم في التعليم الجامعي بلغت نحو 92 % من الطلاب الحاصلين على جرعة واحدة، إضافةً إلى 58% من الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ممن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

كما أكّد أن طلاب وطالبات الجامعات الذين لم يتلقّوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ لا يمكنهم الحضور للجامعة أو التسجيل في المقررات الدراسية، مشيراً إلى أن الحرم الجامعي يجب أن يكون بيئة صحية وآمنة للطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس.

وبيّن “الأحمري” أن الأشخاص الذين لم يتلقّوا اللقاح لا يمكنهم التسجيل في هذا الفصل الدراسي، مع إمكانية حذف الفصل الدراسي أو التأجيل ولا يُحسب ذلك من المدة الدراسية.