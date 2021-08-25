مساعد مدير هلال الجوف يقوم بجولة في محافظة القريات

المناطق - الجوف:

قام مساعد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الاستاذ نزال بن فرحان السليمان بزيارة لمحافظة القريات استمرت ثلاثة أيام حيث اشتملت الزيارة على تفقد بعض المراكز الإسعافية وبعض المقرات التابعة للشؤون الصحية بالمحافظة.

وبدأت الزيارة والتي استمرت يومان بتفقد سير العمل بمركز إسعاف القريات ومركزي إسعاف الحديثة والحماد بالإطلاع على إستعداد الفرق الإسعافية وتجهيز مركبات الإسعاف بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الإسعافية.

من جانب آخر قام السليمان بزيارة لإدارة النقل الإسعافي التابعة للشؤون الصحية بالمحافظة حيث كان بإستقباله نائب مدير الإدارة الاستاذ سامي هلال الرويلي وبرفقة مدير مركز اسعاف القريات الاستاذ انور العازمي حيث تم مناقشة سبل التعاون وتطويره بما يعود بالنفع على عملية النقل الإسعافي.

وفي وقت لاحق من الجولة قام السليمان بزيارة لقسم الطوارئ بمستشفى القريات العام يرافقه الرويلي حيث تم الإطلاع على مؤشرات سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات الإسعافية ومناقشة آلية التعاون والوقوف على التحديات وإيجاد الحلول لها وذلك وفق توجيهات سعادة مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الجوف الدكتور ممدوح الرويلي.