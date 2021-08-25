أمير عسير يتابع نسب الإنجاز في خطة العودة الآمنة للمدارس

المناطق - عسير:

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على مراحل تنفيذ خطة العودة الآمنة للدراسة وتابع نسب إنجاز إدارات التعليم في المنطقة والجهات الحكومية المشاركة في هذه الخطة.

جاء ذلك خلال اجتماع رأسه سموه عبر الاتصال المرئي بمشاركة الجهات المشاركة في تنفيذ خطط العودة الآمنة للمدارس في منطقة عسير .

واشتملت الخطة على زيارة المدارس من قبل فريق العمل لإدارة قسم التشغيل والصيانة حيث بلغت نسبة الإنجاز100 لـ2235 مستهدفًا ، واستئناف عقود الصيانة بنسبة إنجاز 100% ،باستثناء إدارة تعليم رجال ألمع ، لـ2235 مستهدفًا، كذلك استكمال إجراءات صرف ميزانيات النظافة للمدارس بنسبة إنجاز 100 % لـ2585 مستهدفًا ، أما نسب المشروعات المدرسية الجديدة فكانت متفاوتة بين إدارة تعليم وأخرى ، وبلغت نسبة توزع المقررات المدرسية للمرحلة الابتدائية 100% وتفاوتت النسب فيما يخص المرحلتين المتوسطة والثانوية .

وأشارت الإحصاءات التي اطلع عليها سموه إلى أن نسبة الإنجاز في مستلزمات الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار “كوفيد -19 ” بلغت 100% لـ (55869 ) مستهدفًا، مع استهداف حملات التحصين 176979 طالبًا وطالبة و52499 معلمًا ومعلمة و17656 إداريًا وإدارية .

واشتملت الخطة على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب وتهيئة العيادات المدرسية وتهيئة غرف العزل للحالات الطارئة بنسبة إنجاز 100% لـ2235 مستهدفًا باستثناء تعليم ظهران الجنوب، و إعداد فرق العمل بالمدارس لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعامل مع الحالات الطارئة بنسبة إنجاز 100% لـ2235 مستهدفًا، وتفاوتت نسب تقديم خدمة النقل المدرسي لطلاب وطالبات التربية الخاصة من إدارة تعليم إلى أخرى حيث تستهدف هذه الخدمة 3426 مستهدفًا.

وتشترك عدة جهات حكومية في تفعيل الخطة منها تخصيص خطبة الجمعة حول محور التحصين والتهيئة لعودة الدراسة، وتفعيل لوحات الطرق بالتنسيق مع رؤساء البلديات و تجهيز 8 شاشات إلكترونية لبث الرسائل الموحدة بالتعاون مع إدارات التعليم ،وتخصيص 40 مركزًا صحيًا لإعطاء اللقاحات منها 32 في عسير و8 في بيشة و تخصيص مسارات للطلاب في مراكز اللقاحات، وتفعيل المحاضرات التوعوية الطبية، إضافة إلى الرسائل التوعوية في الملاعب والصالات الرياضية، و إصدار خطة أمنية تشمل تنظيم الحركة المرورية وتسهيل حركة السير والتنسيق مع الجهات الخدمية لإنهاء المشروعات الواقعة في الطرق و متابعة الإجراءات الاحترازية من خلال التنظيم الأمني وتكثيف التواجد الأمني في الأحياء السكنية.